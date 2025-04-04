Денис Паслер пришел в бизнес

В Екатеринбурге прошло годовое собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), в котором впервые в статусе врио губернатора принял участие Денис Паслер. Представители бизнеса заявили о сохранении «агрессивного внешнего давления» на развитие экономики и призвали власти к сохранению «доверительного диалога». Господин Паслер заверил, что правительство продолжит «опираться на промышленников».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Годовое собрание СОСПП прошло на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирскийв музейно-образовательном центре «Депо». На нем присутствовало 257 делегатов, которые заняли места в зале между двумя локомотивами.

В центре внимания сразу оказался Денис Паслер, назначенный врио губернатора в конце марта. Сначала он возложил цветы к мемориалу железнодорожникам, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны. Затем ему провели экскурсию по «Депо» и потом началось годовое собрание СОСПП.

Господин Паслер напомнил, что уже знаком с большей частью промышленников, которые «четко понимают, как двигаться и развиваться».

«Вызовов меньше не становится, вы не хуже меня это знаете. Благодаря сильной команде, совместной работе промышленников и властей, мы с этими задачами справляемся. Область всегда опиралась на промышленников и будет поддерживать создание новых производств и отраслей»,— пообещал он.

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский признался господину Паслеру, что 2024 год «был напряженный». Он пояснил, что предприниматели столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров, ростом цен на продукцию поставщиков и высокой ключевой ставкой. «Свердловские предприятия, в целом, адаптировались к работе в условиях дефицита кадров, внедрили эффективные решения по привлечению и удержанию персонала»,— отметил господин Пумпянский.

По данным опроса предпринимателей СОСПП, в области снизилось число крупных предприятий, которые имеют положительную динамику и демонстрируют развитие: с 50% в 2023 году до 22,4% в 2024 году. Соответствующий показатель среди средних компаний уменьшился с 64,3% до 37,1%, среди малых — с 50% до 33,3%.

Президент СОСПП добавил, что надеется на сохранение «доверительного диалога» между промышленниками и региональным правительством. «Текущий год не будет легким, на деятельность предприятий будут продолжать влиять агрессивное внешнее давление, денежно-кредитная политика Центрального банка России и ситуация на рынках для ключевых отраслей нашего региона, которая остается не самой благоприятной»,— подчеркнул Дмитрий Пумпянский, призвав собравшихся к «большей консолидации усилий».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заверил собравшихся, что врио губернатора Денису Паслеру «не нужно долго входить в проблемы региона и знакомиться с людьми», поскольку он уже погружен в ситуацию в регионе.

«Повезло и Денису Владимировичу, и Свердловской области»,— подчеркнул господин Шохин.

Президент РСПП предупредил собравшихся, что власти не предвидят быстрого сокращения санкционного давления в случае урегулирования конфликта на Украине. «Владимир Путин прямо сказал, что бизнес должен ориентироваться на то, что санкции надолго. Некоторые будут ослабляться или возвращаться, США могут вести по-разному. Исходим из того, что 2025 год будет сложным в связи с внутренними и внешними вызовами»,— пояснил он.

Александр Шохин добавил, что «пока нет очереди» и из иностранных компаний, которые хотели бы вернуться в Россию. «Нужно определить условия, на которых иностранные фирмы смогут продолжить работу в стране. Должны быть учтены интересы российского бизнеса, который импортозаместил уходящие компании»,— отметил президент РСПП.

В заключение господин Шохин сообщил о стабилизации инфляции в стране, отметив влияние на процесс снижения темпов роста зарплат.

«Если в 2024 году была заработная революция, то сейчас оклады перестали быть главным фактором инфляции»,— добавил он.

Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что впереди у промышленников и правительства области «много совместной и плодотворной работы». Делегаты единогласно приняли к сведению отчет о деятельности СОСПП в 2024 году и, по приглашению господина Пумпянского, пошли на обед.

Василий Алексеев