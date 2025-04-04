В Динском районе открыли модульное пожарное депо

Модульное пожарное депо ввели в эксплуатацию на территории центра «Патриот» в станице Старомышастовской Динского района. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сооружение построили по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Здание является первым депо, открытым в 2025 году. Ранее сотрудники Пожарной части №26 размещались в арендованном помещении. Новый объект оснащен комнатами отдыха, учебным классом, тренажерным залом и складами для снаряжения.

Пожарная часть обслуживает более 15 тыс. жителей и 13 социальных учреждений. В планах — строительство тренировочного комплекса с симулятором пожара «Феникс» и спортивной зоны для молодежных мероприятий.

До 2028 года власти региона планируют установить еще 22 модульных пожарных части в 18 муниципалитетах.

Анна Гречко