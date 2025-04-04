Дмитрий Махонин поручил разработать новые меры поддержки для молодых ИТ-компаний

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с представителями ИТ-компаний. На встрече присутствовали представители более 60 компаний. В рамках встречи стороны обсудили актуальные для отрасли вопросы: меры поддержки, перспективы развития и создание условий для новых кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Дмитрий Махонин отметил, что в регионе расширяются меры налогового стимулирования. Например, для IT-компаний, которые входят в один из федеральных реестров, доступны сниженные налоговые ставки по УСН.

Еще одно направление работы краевых властей – создание соответствующей среды для развития ИТ-компаний. Совместно с инвесторами профильные министерства Прикамья прорабатывают вопрос формирования ИТ-парков. В планах – создавать такие пространства, в том числе за счет механизма комплексного развития территорий (КРТ).

Дмитрий Махонин поручил краевому Минсвязи совместно с Минэкономразвития разработать новые меры поддержки для молодых ОТ-компаний, в том числе гранты для стартапов. Это позволит региону находить новые имена, компании и развивать проекты, в том числе наработки местных университетов», – отметил глава региона.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских рассказал, что в Прикамье также реализуются все федеральные меры поддержки по нацпроекту «Экономика данных» – гранты для ИТ-компаний, налоговые льготы и преференции на прибыль, льготная ипотека, отсрочка от призыва в армию, единый пониженный тариф страховых взносов.

Однако, как выяснилось в результате проведенных опросов, более четверти ИТ-компаний не знают о существующих мерах поддержки или плохо ориентируются в них. Минсвязи в этом году систематизирует региональные меры поддержки и создаст справочник-навигатор.

По данным краевых властей, в Прикамье работает 1,6 тыс. ИТ-компаний и более 50% из них занимаются разработкой программного обеспечения. Количество ИТ-специалистов составляет более 20,5 тыс. человек. Также проводятся акселераторы для начинающих ИТ-компаний, по итогам которых малые предприятия получают грантовую поддержку на развитие и производство новых решений в области искусственного интеллекта.

Особое внимание регион уделяет подготовке кадров. Процесс выстроен на всех уровнях образования — от дополнительного образования для школьников до вузов, колледжей и техникумов. Это 2,8 тыс. бюджетных мест по профессиям и специальностям сферы ИТ.

Сегодня в регионе реализован уникальный проект – Пермский сетевой ИТ-университет (СИТУ). Совместно с вузами и ИТ-компаниями он бесплатно проводит обучение по различным программам повышения квалификации по ИТ-специальностям. За шесть лет проведения проекта такой возможностью воспользовались более восьми тыс. слушателей. При этом почти треть выпускников таких курсов переквалифицировались или устроились на работу в ИТ-компанию.

Как рассказала на встрече и. о. руководителя регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Елена Вон, агентство предлагает финансовые инструменты поддержки бизнеса и продвижение продукции и услуг на внешние рынки. «Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности компаний нашего региона и увеличение роста дохода наших компаний – это наша первоочередная задача в рамках реализации нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и исполнения поручений губернатора региона"- подчеркнула она.

Также при поддержке губернатора Пермского края была запущена новая IааааТ-площадка бизнес-инкубатора в коворкинге технопарка Morion Digital, который позволяет развиваться начинающим стартапам.

«Инкубатор качественно дополняет инфраструктуру технопарка, за полгода в нем появилось 11 новых резидентов. Также при поддержке регионального правительства мы запустили Федерацию спортивного программирования, в рамках которой проводятся соревнования среди школьников и студентов. Я рад тому, что встречи приобрели системный характер. Считаю важным, чтобы компании вносили свои инициативы по созданию новых проектов, которые могли бы поднять уровень ИТ-отрасли на более качественный уровень и способствовать развитию региона», – рассказал директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров.

Исполнительный директор ООО «Мапио» Анатолий Ширинкин поднял вопрос о расширении линейки региональных мероприятий Лиги робототехники Прикамья для обмена опытом с другими регионами, в частности провести геоинформационный хакатон в рамках международной конференции «ИнтерКарто.ИнтерГИС», которая состоится в Кудымкаре в октябре этого года. Новое направление ИТ-соревнований будет поддержано Минсвязи Прикамья.