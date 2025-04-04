Жители Ульяновской области за неделю отдали мошенникам более 19 млн рублей

За прошедшие сутки в подразделения УМВД России по Ульяновской области обратились семь жителей региона, которые в результате различных схем мошеннических действий отдали злоумышленникам более 2,2 млн руб., сообщила в пятницу полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За предыдущие сутки в подразделения УМВД обратились восемь жителей региона, которые в результате различных схем мошеннических действий лишились более 3,8 млн руб.

Большинство мошеннических схем остаются похожими — злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, полиции, ФСБ и т.д., пугают граждан тем, что их деньги хотят украсть мошенники, и необходимо перевести деньги на некий «безопасный счет», который на самом деле и является счетом мошенников.

Всего, исходя из сообщений полиции, за минувшую неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 19,3 млн руб.

Андрей Васильев