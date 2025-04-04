Площадь виноградников в Анапе увеличат до 7 тысяч га

Площадь виноградников в Анапе планируют увеличить с нынешних 5,5 тыс. до 7 тыс. га в ближайшие годы. Об этом стало известно на 42-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), пишут «Кубанские новости».

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В конференции участвовали заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров и начальник управления агропромышленного комплекса мэрии Анапы Игорь Поляков.

Специалисты также поддержали изменение системы маркировки винодельческой продукции. Согласно предложенному проекту, на этикетках вин из сложного купажа будут указываться только основные сорта винограда, а полный список компонентов потребители смогут получить по QR-коду.

Анна Гречко