Группа 3-го батальона управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии Казани победила в ежегодном республиканском конкурсе профессионального мастерства на базе спортцентра ФСО «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа казанского управления вневедомственной охраны Росгвардии стала лучшей в Татарстане

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Татарстан, Коммерсантъ Группа казанского управления вневедомственной охраны Росгвардии стала лучшей в Татарстане

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Татарстан, Коммерсантъ

Второе место заняли сотрудники 1-го батальона УВО, а третье — команда из Заинского района. Победители получили денежные призы и грамоты.

Награда для команды победителей составила 10 тыс. руб. Обладатели второго места получили 8 тыс. руб, а третьего — 5 тыс. руб.

Всего в соревнованиях состязалось 28 команд. Они соревновались в стрельбе, задержании, оказании первой помощи, фигурном вождении и других нормативах.

Дарья Сайфиева