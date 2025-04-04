Гошу Крокодила осудили со второй попытки

В Москве суд вынес приговор Игорю Батеневу, обвинявшемуся в убийстве шести человек в 1994 году. Тогда бандиты, среди которых был Игорь Батенев, ворвались в сауну, где расстреляли из автоматов шесть человек, а еще троих ранили. Фигурант получил 17 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дорогомиловский районный суд столицы признал Игоря Батенева, также известного как Гоша Крокодил, виновным в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору (п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР), и приговорил путем частичного сложения назначенного наказания к 17 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших. Ранее присяжные Дорогомиловского суда вынесли обвинительный вердикт по его уголовному делу.

Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) Игорь Батенев обвинялся в убийстве в 1994 году шести человек.

По некоторым данным, жертвы нападения занимались финансовыми операциями. Массовое убийство произошло 30 апреля 1994 года в Москве, в спорткомплексе, принадлежащем ТЭЦ-4 (Бережковская набережная, 16), бандиты расстреляли девять человек, находившихся в бильярдной и других помещениях здания.Тогда дело раскрыть не удалось, оно попало в архив почти на 30 лет.

В 2021 году СКР возобновил предварительное следствие, в результате был задержан Игорь Батенев.

Однако в 2024 году присяжные его оправдали. Тем не менее по представлению гособвинения оправдательный приговор был отменен, дело было отправлено на повторное рассмотрение. В Мосгорсуде пришли к выводу, что на присяжных оказывалось давление, им сообщали сведения о личности подсудимого, что запрещено законом, а кроме того, защита и фигурант, как выразился прокурор, порочили обвинение, сообщая данные об ошибках предварительного следствия.

Ефим Брянцев