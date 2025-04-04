Плати и беги

В Перми возбуждено новое уголовное дело в отношении руководителя ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) Сергея Хазова. По версии следствия, он причастен к уклонению общества от уплаты НДС на сумму 339 млн руб. Ранее в отношении господина Хазова также расследовалось уголовное дело по аналогичному составу, но оно было прекращено после того, как комбинат погасил недоимку. Решения налоговиков о доначислении средств ЮКМП безуспешно пытался оспорить в арбитраже, сейчас спор о 339 млн руб. дошел до Верховного суда. В компании считают претензии ФНС необоснованными и отмечают, что возбуждение нового дела лишает комбинат возможности рассрочки при уплате налогов. Руководство ЮКМП также приняло решение о перерегистрации общества в другом регионе.



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О возбуждении уголовного дела в отношении лиц, осуществляющих управленческие функции в ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) сообщило СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, преступление было совершено в период с 1 января по 31 марта 2020 года и с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В частности, по мнению силовиков, руководитель предприятия уклонился от уплаты НДС на сумму более 339 млн руб. Директором и владельцем ООО является Сергей Хазов. Как сообщает СК, дело возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю и УФНС. На имущество и денежные средства подозреваемого наложен арест.

Напомним, в споре с налоговиками Юговской комбинат молочных продуктов находится уже несколько лет. УФНС по Пермскому краю в разное время доначислила комбинату сначала 110 млн руб. за второй квартал 2020 года, затем еще 945 млн руб. за 2017–2019 годы. По версии налогового органа, ЮКМП незаконно применял ставку НДС в размере 10%, как производитель молочных продуктов, при реализации двух видов сычужных продуктов, которые нельзя считать молочными продуктами. Соответственно, ставка НДС должна при этом составлять 20%.

Представители комбината с позицией налогового органа категорически не согласились и попытались обжаловать ненормативный акт ФНС в Арбитражном суде Пермского края. Позиция ООО «ЮКМП» основывается на том, что при производстве сычужных продуктов соблюдается технология производства сыров, а состав продуктов на 97% состоит из молока и только 3% составляют немолочные компоненты.

Обжаловать ненормативные акты ФНС комбинату в итоге не удалось. Сейчас два спора находятся на стадии кассации, еще один дошел до Верховного суда.

Стоит отметить, что ранее в отношении руководства ЮКМП уже возбуждались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в размере 945 млн руб. и 110 млн руб. Они были прекращено после того, как предприятие погасило недоимки, пени и штрафы.

В ЮКМП «Ъ-Прикамье» пояснили, что считают решения судов, признавших законными решения налоговиков, необоснованными. Возбуждение нового уголовного дела в обществе считают способом давления на предприятие, поскольку в этом случае компания лишается возможности получить рассрочку для оплаты налогов и сборов. При этом на предприятии отметили, что если после прохождения всех судебных инстанций решения о доначислении не будут отменены, комбинат выплатит деньги в бюджет. В то же время руководство комбината приняло решение перерегистрировать ООО в другом субъекте РФ. В каком регионе будет зарегистрирована компания, собеседники не уточнили, но отметили, что ЮКМП продолжит закупать продукцию у прикамских производителей молока. При этом на комбинате подчеркнули, что компания будет готова юридически вернуться в Пермский край.

Дмитрий Астахов