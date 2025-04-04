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Арестован бывший председатель Бижбулякского межрайонного суда

Советский районный суд Уфы арестовал до 19 мая бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда Марселя Багаутдинова. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 19 марта по решению председателя СКР Александра Бастрыкина. 3 апреля Марсель Багаутдинов был задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

В 2022 году отдел МВД России по Белебеевскому району расследовал дело о хищении топлива на одном из предприятий. Обвиняемым по делу был родственник Марселя Багаутдинова из Ермекеевского района. Желая помочь ему, судья положил 50 тыс. руб. в бардачок автомобиля следователя взамен на прекращение уголовного преследования родственника. После этого судья был задержан сотрудниками УФСБ по Башкирии.

Как сообщает «РБК Уфа», Марсель Багаутдинов был назначен председателем Бижбулякского межрайонного суда в октябре 2015 года. В 2023 году квалификационная коллегия судей досрочно прекратила его полномочия судьи. Восстановиться в должности ему не удалось.

Олег Вахитов

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