Раз на газ не приходится

Пермская сбытовая структура «Газпрома» отчиталась о лучших за последние 16 лет финпоказателях. Выручка ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» выросла почти в два раза — до рекордных 39 млрд руб., чистая прибыль — 239 млн руб. Финансовые показатели связаны с максимальным за последние годы потреблением газа промпредприятиями, в первую очередь Пермской ГРЭС. В то же время до решения всех финансовых вопросов компании далеко — на балансе общества есть непогашенный убыток почти в 700 млн руб. и дебиторка в размере 3,3 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермские поставщики газа отчитались о финансовых показателях в 2024 году. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП, 74,9% долей в собственности ООО «Газпром межрегионгаз») увеличило выручку с 22 млрд руб. до 39 млрд руб. Рост этого показателя составил 71%. Благодаря росту выручки более чем в два раза вырос показатель чистой прибыли — со 114 млн руб. до 239 млн руб. Это лучшие результаты компании с 2008 года. Худшим по убыточности был 2018 год, когда ООО показало чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. Минимальный размер годовой выручки (14 млрд руб.) был зафиксирован в 2016 году.

Положительные, правда более скромные, показатели и у другого поставщика газа — ООО «Новатэк-Пермь». Компания выручила за год 25 млрд руб. (20 млрд руб. годом ранее, рост 23%), чистая прибыль составила 257 млн руб. (218 млн руб., рост 18% соответственно).

Вчера представитель ГМП оперативно не прокомментировал отчетность. Источник, близкий к «Новатэк», связал показатели с ростом потребления «голубого топлива».

Источник на газовом рынке Прикамья сообщил, что в прошлом году потребление газа в Пермском крае превысило 15 млрд куб. м. Такие объемы предприятия региона потребляли последний раз в докризисном 2008 году. В последние годы поставки газа не превышали 14 млрд куб. м. Рекордные продажи, по мнению собеседника, связаны в первую очередь с работой Пермской ГРЭС — крупнейшего потребителя «голубого топлива» в регионе, которая взяла намного больше объемов, чем обычно.

При этом в регионе в прошлом году вновь поменялся лидер по поставкам: свыше 7 млрд куб. м, или чуть меньше 50% объемов, поставила госкомпания «Газпром межрегионгаз Пермь». Оставшиеся 50% объемов газа в прошлом году поставили «Роснефть» и «Новатэк». Причем доля последнего была близка к 30%.

В числе причин роста выручки ГМП называют резкое увеличение реализации газа Пермской ГРЭС. По одной из версий, основной поставщик газа для ГРЭС — «Роснефть» — не смог поставить запланированные объемы добрянской станции, поэтому энергетики забронировали дополнительные объемы в «Газпроме».

В числе других причин, оказавших влияние на рост выручки — идущие в регионе программы газификации и догазификации. За последние три года число абонентнов в Пермском крае выросло на 5% и уже давно перевалило за 800 тыс. К тому же на 2% в 2024 году вырос тариф на газ для ГМП.

Напомним, еще 15 лет назад «Газпром» в регионе контролировал более 80% поставок газа, но с тех пор свое положение на рынке растерял. Причиной этого стал выход на рынок независимых сбытовых организаций, которые благодаря более гибким условиям смогли предложить промышленным предприятиям более выгодные контракты. «Газпрому», как гарантирующему поставщику, осталось в том числе население и предприятия коммунального комплекса, несвоевременно оплачивающие счета газовиков. Если в 2006 году ООО «Пермрегионгаз» (реорганизовано в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь») реализовало 13,6 млрд куб. м газа, то к 2016 году объемы реализации газа компанией снизились до рекордного минимума в 3,5 млрд куб. м. При этом пермская компания «Газпрома» к тому времени накопила долги около 7 млрд руб. В последнее время ситуация стала исправляться в лучшую для газпромовцев сторону. В число клиентов компании вернулись несколько крупных предприятий.

Впрочем, 2024 год не помог ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» полностью избавиться от финансовых проблем прошлых лет. Согласно отчетности ГМП, дебиторская задолженность ООО хоть и сократилась с 4,9 млрд руб., но все равно составляет 3,3 млрд руб. На балансе общества значится убыток прошлых лет в размере 682 млн руб. (922 млн руб. годом ранее). Причем в 2025 году компания может ухудшить показатели из-за теплой зимы, в течение которой энергетики брали меньше газа.

Вячеслав Суханов