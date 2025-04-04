Кремлевские повара испекут на Пасху 17 тыс. куличей

Комбинат питания «Кремлевский» при Управлении делами президента начал подготовку к выпечке куличей к Пасхе. В пресс-службе управделами ТАСС сообщили, что в текущем году комбинат планирует испечь порядка 17 тыс. куличей. Изготовление начнется 17 апреля, в Чистый четверг. К этой работе привлекут около 30 специалистов.

Как отмечают в управделами, наиболее востребованными остаются куличи с кремом маскарпоне, клюквенным конфи и шоколадным муссом. Также популярностью пользуется кекс «Пасхальное кольцо с помадкой».

«Классическая рецептура наших куличей доведена до совершенства и применяется из года в год»,— отметил бренд-шеф Андрей Зимин. Он заверил, что кондитеры следят за актуальными тенденциями и предлагают покупателям обновленное оформление.

Комбинат «Кремлевский» обслуживает столовые и кафе администрации президента, правительства и парламента. Приобрести продукцию комбината при этом может любой желающий. Предварительный заказ на куличи можно сделать до 11 апреля в кафе «Кремлевский», расположенном на 1-й Тверской-Ямской улице.

Полина Мотызлевская