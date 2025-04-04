В Челябинской области усилен контроль за ГТС на пяти реках из-за подъема воды

На реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань в Челябинской области усилен контроль за гидротехническими сооружениями. Это мера вызвана повышением уровней воды, которые зафиксировали гидропосты 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

На сегодня в руслах большинства рек лед сошел, у некоторых водоемов по берегам остаются так называемые ледовые «поля». Ситуация регулируется в штатном режиме. По информации начальника Челябинского ЦГМС Валерия Кочегорова, в ближайшие дни будет расти «температурный фон», сохранятся осадки от небольших до умеренных, поэтому ожидается подъем уровня воды и увеличение водности.

«Главам муниципалитетов, а также руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, необходимо продолжать вести круглосуточный мониторинг и в случае изменения обстановки сразу же передавать данные членам рабочей группы для оперативного решения возникающих вопросов», – подчеркнул министр экологии Игорь Гилев.