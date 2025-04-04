Елена Макарова возглавила Нижегородскую гильдию риэлторов

Нижегородская гильдия риэлторов на внеочередном заседании 3 апреля 2025 года избрала нового президента. На этот пост претендовали владелец агентства недвижимости «Малахит Градъ» Елена Макарова и директор агентства «Капитал Недвижимость» Елена Салькова, большинство голосов набрала первая.

Прежний руководитель гильдии Сергей Левшин ушел с должности 4 марта по собственному заявлению, после чего были объявлены выборы нового президента.

Некоммерческое партнерство Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов (НП НГСР) является официальным представителем Российской гильдии риэлторов в регионе. Была образована в июне 1995 года, в сентябре 2011 года зарегистрировала статус саморегулируемой организации.

Галина Шамберина