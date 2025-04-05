Русский пантеон

5 апреля 1725 года освящена Благовещенская церковь Александро-Невской лавры. Эта церковь, построенная по проекту первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини, стала местом захоронения членов царской фамилии и самых знатных и заслуженных особ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благовещенская церковь Александро-Невской лавры

Фото: Игорь Гордеев / wikipedia.org Благовещенская церковь Александро-Невской лавры

Фото: Игорь Гордеев / wikipedia.org

Первый каменный храм

Красно-белый храм расположен так, чтобы встречать посетителей, входящих в Лавру со стороны площади Александра Невского и некрополей. «Национальный пантеон России»,— гласит табличка на здании. В церкви погребены члены императорской фамилии, государственные деятели, дипломаты, полководцы XVIII — первой трети XIX века. Возведение церкви-усыпальницы было начато в 1717 году по указу Петра I. Первым руководителем строительства выступил архитектор Доменико Трезини, автор проекта церкви. Уже через год швейцарский зодчий выиграл первый в России архитектурный конкурс на строительство здания Двенадцати коллегий (1722–1734). До самой своей смерти он будет вести строительство здания Петербургского университета. Его место главного архитектора Благовещенского храма займет Христофор Конрат, который, в свою очередь, уступит его в 1720 году еще одному немцу — Леонарду Теодору Швертфегеру.

Двухэтажная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного великого князя Александра Невского — пример раннего каменного зодчества в архитектурном ансамбле Лавры. Это воплощение петербургского стиля начала XVIII века. Верхний храм, освященный 12 сентября 1724 года во имя святого Александра Невского, принял в тот же день раку с его мощами, перенесенными по воле Петра I из древнего Владимира в молодую столицу, в строящийся монастырь. Изначально в нижнем этаже предполагалась монастырская трапезная, но замысел изменился, и в апреле 1725 года был освящен нижний храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надгробные плиты Л. А. Нарышкина с супругой в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры

Фото: VladV5 / wikimedia.org Надгробные плиты Л. А. Нарышкина с супругой в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры

Фото: VladV5 / wikimedia.org

Усыпальница Благовещенской церкви на 25 мест стала местом захоронения праха вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны, сестры Петра Великого царевны Натальи Алексеевны и его сына, царевича Петра Петровича. Их останки были перенесены сюда из Лазаревской церкви-усыпальницы. Впоследствии здесь были захоронены члены царской фамилии и видные государственные деятели.

В 1780-е годы к юго-восточной части церкви пристроили сводчатое помещение для погребений, где нашли свое последнее пристанище многие выдающиеся люди: основатель Московского университета граф Иван Иванович Шувалов, устроитель Смольного института Иван Иванович Бецкой и другие. С восточной стороны к Благовещенской церкви примкнула галерея-ризница, хранящая память о князьях Юсуповых. В 1800 году под сводами храма упокоился генералиссимус Александр Васильевич Суворов.

После постройки в 1790 году Троицкого собора Благовещенская церковь утратила роль главной церкви монастыря. Но до сих пор она остается важным памятником архитектуры первой четверти XVIII века.

Некрополь и «Гипрогор»

В XIX веке Благовещенская церковь пережила несколько реставраций. В 1933 году храм был закрыт и передан музею-некрополю. Верхний Александро-Невский храм отошел сектору геодезических съемок института «Гипрогор». Церковные помещения превратились в склады, обезображенные межэтажными перекрытиями, перегородками и печами. Здание ветшало и разрушалось.

В нижний Благовещенский храм перенесли уцелевшие детали надгробных памятников из закрытых в 1931 году Николо-Федоровской и Исидоровской церквей. В 1937 году здесь перезахоронили останки из разоренной Свято-Духовской церкви.

В 1940 году, после учреждения Государственного музея городской скульптуры, Благовещенская церковь полностью перешла в его ведение, включая верхний храм, изуродованный прежними арендаторами.

После реставрационных работ 15 мая 1950 года церковь вновь открыла двери для посетителей музея. В январе 2021 года верхний храм, освященный в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, был возвращен Александро-Невской лавре. 7 апреля 2021 года после перерыва почти в 90 лет в храме вновь совершилась Божественная литургия, которую возглавил наместник обители, епископ Кронштадтский Назарий.

Путь служения

Церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и благоверного князя Александра Невского — один из шестнадцати храмов Александро-Невской лавры. День освящения деревянной «версии» Благовещенской церкви — 25 марта 1713 года — принято считать датой основания лавры. Впрочем, к тому времени с 1712 года уже был сформирован штат «монастырских слуг и всякого чина служителей», и на левом берегу Черной речки началось возведение келий и другие работы, для которых была проложена дорога, соединившая место постройки с Санкт-Петербургом (ныне Невский проспект).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей

Фото: Reshinna / wikimedia.org Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей

Фото: Reshinna / wikimedia.org

Строительство Александро-Невской лавры — процесс непрерывный, растянувшийся уже более чем на три века. К тому времени, когда Благовещенская каменная церковь уже была готова и действовала, монастырь имел четыре храма, колокольню с пятью колоколами, пять каменных корпусов, деревянные кельи, сад. В 1756–1765 годах были возведены южные линии построек лавры, в 1760–1773 годах — северные линии с угловыми башнями (Семинарский и Просфорский корпуса). В 1780 году архитектор Иван Старов, устроив главный въезд со стороны города, включил в ансамбль монастыря левобережье Монастырки, охватив ее низкими каменными стенами.

По замыслу Петра цель создания Александро-Невского монастыря была в подготовке кандидатов в архиереи. Штат обители неслучайно формировался из самых образованных монахов. В 1713 году архимандрит Феодосий испрашивал у Петра «благоволение, дабы, кроме здешнего монастыря, монахов в архиереи и в знатные архимандриты не производить», на которое царь ответил указом, утвердившим это положение. В дальнейшем большая часть епископата Русской православной церкви вышла из стен Александро-Невской лавры. До учреждения в 1721 году Святейшего Синода Александро-Невский монастырь был церковно-административным центром столицы. В 1797 году именным указом императора Павла I монастырь получил статус лавры со следующим штатом: наместник, благочинный, эконом, духовник, ризничий, уставщик, 30 иеромонахов, 18 иеродиаконов, 24 монаха, 20 больничных.

К середине XVIII века Александро-Невский монастырь стал центром духовного просвещения епархии. Выполняя указ Петра «Объявление о монашестве», изданный за 40 дней до смерти императора, монастырь движется в сторону активного и полезного обществу служения. Здесь создаются учебные заведения для формирования русского ученого монашества. Особым послушанием ученых монахов в обители было произнесение проповедей, перевод и составление собственных богословских сочинений. 25 октября 1721 года распоряжением архимандрита Феодосия в Александро-Невском монастыре была основана Славянская школа, ставшая основой всех учебных заведений столицы. В 1726 году она была преобразована в Славяно-греко-латинскую семинарию, а в 1788 году — в Главную семинарию. Ее преподаватели занимались научной и издательской деятельностью. Так, ректор семинарии иеродиакон Никодим (Пученков) и архимандрит Иоасаф (Маткевич) подготовили переиздание Киево-Печерского патерика, а также житий святых святителя Ростовского Димитрия (Туптало).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основное пространство нижней Благовещенской церкви

Фото: Shakko / wikimedia.org Основное пространство нижней Благовещенской церкви

Фото: Shakko / wikimedia.org

В 1797 году Главная семинария была преобразована в Александро-Невскую духовную академию, позже переименованную в Санкт-Петербургскую духовную академию. В лавре находилась богатейшая библиотека, а с 1910 году — древлехранилище. В 1913 году в Александро-Невской лавре были учреждены богословские и общеобразовательные курсы для певчих. С 1714 года в лавре была своя богадельня, куда определялись отставные военные. Здесь содержались дом призрения и Исидоровское женское епархиальное училище. В годы Первой мировой войны насельники Александро-Невской лавры оборудовали и отправили на фронт передвижной лазарет, был открыт лазарет и в самой обители. Число братии в начале XX века составляло от 130 до 150 человек. Перед Октябрьской революцией 1917 года земельные владения Александро-Невской лавры насчитывали 13 090 десятин, капитал исчислялся 3 млн рублей, значительная его часть тратилась на благотворительность.

Анна Кашурина