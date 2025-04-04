Армия Норвегии продолжила поддерживать связь с ВС РФ в арктической зоне

Начальник объединенного штаба армии Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен сообщил, что, несмотря на ухудшения отношений с РФ, связь в арктической зоне с российскими военными поддерживается. Контакты, по его словам, проводятся каждую среду в 13:00 мск .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости

Норвежские военные из горной базы у города Будё, расположенного за Полярным кругом, проводят проверку связи со своими российскими коллегами на Северном флоте, пояснил господин Андерсен. «Мы считаем, что важно иметь возможность связи. Это связано с безопасностью. И я думаю, что они (российские военные.— "Ъ") думают так же,— сказал господин Андерсен (цитата по британской газете Financial Times).

Издание отмечает, что норвежские военные хранят подарки российских коллег. Среди них стеклянный автомат Калашникова, наполненный водкой, и матрешка. Подаркам и поздравлениями военные обмениваются каждый год в штаб-квартире в городе Будё перед Рождеством.