В селе Глафировка завершили капремонт дома культуры

В селе Глафировка Щербиновского района открылся обновленный дом культуры после капитального ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы провели впервые с 1968 года. На ремонт направили свыше 55 млн руб. в рамках региональной программы «Развитие культуры». В учреждении обновили кровлю, фасад, инженерные сети, внутренние помещения и благоустроили территорию.

По словам Анны Миньковой, открытие стало значимым событием для местных жителей. В новом здании работают 22 кружка, которые посещают около 700 взрослых и детей. В 2025 году власти Кубани планируют направить более 2,3 млрд руб. на обновление 178 объектов культурной инфраструктуры региона.

Анна Гречко