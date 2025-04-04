В Челябинской области водителя автопоезда будут судить за смертельное ДТП

Каслинский городской суд рассмотрит уголовное дело 59-летнего жителя Снежинска. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движении, повлекшим по неосторожности смерть 13-летнего пассажира, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что 30 августа 2024 года на автодороге Касли — Верхний Уфалей водитель автопоезда Sitrak выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Lifan. Водительница последнего получила травмы, а ее 13-летний сын погиб во время транспортировки в больницу.

Потерпевшая также подала гражданский иск о взыскании морального ущерба на сумму более 10 млн руб. На транспорт обвиняемого стоимостью 14 млн руб. наложен арест.