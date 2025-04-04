Суд рассмотрит дело о нелегальном «банке» в Ярославле

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей из-за незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие выяснило, что с 2019 по 2023 год в Ярославле работала «обнальная площадка», которая предоставляла незаконные услуги по обналичиванию с удержанием комиссии, обходя действующие кредитные организации. «Банк» располагался в Дзержинском районе.

«Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов было привлечено более 390 млн руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 10% составила более 39 млн руб.»,— рассказали в УМВД.

На скамье подсудимых окажутся четыре жительницы города, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, и ярославец, у которого нашли поддельные водительские права. Расследование дела завершено, оно направлено в суд.

Алла Чижова