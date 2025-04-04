Совет директоров Сельмашбанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «КБ "Сельмашбанк"» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров не распределять прибыль общества по результатам 2024 года в размере 162,6 млн руб. Дивиденды за минувший год по обыкновенным и привилегированным акциям банка рекомендовано не начислять и не выплачивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «КБ "Сельмашбанк"» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1989 году. Уставный капитал общества — 136,1 млн руб. Председателем правления банка является Вадим Хлус. Совладельцы Сельмашбанка — Дмитрий Удрас, Юрий Рязанов и Константин Бабкин (по 33% доли ПАО), они же приблизительно в равных долях владеют ПАО «Ростсельмаш» и АО «Клевер». Капитал Сельмашбанка по итогам 2024 года составляет 913,4 млн руб., чистая прибыль — 156,6 млн руб.

Согласно данным агентства Expert, ПАО «КБ "Сельмашбанк"» на 2021 год занимало 252-е место в списке крупнейших банков в России по активам.

Дмитрий Михеенко