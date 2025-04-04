The Hatters, «Розыгрыш» и «Где наши деньги?»

В Челябинске на ближайшей неделе пройдет трехдневный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». На концертных площадках города выступят The Hatters, Кирилл Туриченко, Диана Анкудинова, группы «Горшенев» и Odnono. В театрах покажут спектакли «Сны моего отца», «Розыгрыш» и «Под одной крышей». В кинотеатрах выйдут новые фильмы «Где наши деньги?», «Все, что тебя касается» и «Отряд светлячков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа The Hatters

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Группа The Hatters

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фестивали

В Челябинской государственной филармонии с 9 по 13 апреля пройдет XIV международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». В нем примет участие народный артист России, пианист Денис Мацуев. В рамках фестиваля 9 апреля состоится гала-концерт с московскими музыкантами, челябинским оркестром и исполнением восьми классических композиций. 10 апреля — концерт «Новые имена» с участием оркестра Детской филармонии имени Адика Абдурахманова, а также сольное выступление Дениса Мацуева, который исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля и Сергея Прокофьева. В заключительный день фестиваля — 13 апреля — господин Мацуев выступит с симфоническим оркестром Челябинской области. Со сцены прозвучит традиционный джаз. Стоимость билетов на все мероприятия — от 2,5 тыс. до 11 тыс. руб. Цена посещения концерта «Новые имена» — 300 руб. 6+

Концерты

В Центре международной торговли 5 апреля выступит танцевальная команда DS Crew, победители шоу-проекта «Новый танцы на ТНТ». Участники обновили концертную программу, и приезжают в Челябинск, чтобы показать новые хореографические номера. Стоимость билета — от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. 0+

В «MTC Live Холле» 7 апреля состоится концерт группы The Hatters. Коллектив приезжает в Челябинск в рамках масштабного тура. The Hatters известны своими выразительными выступлениями, танцами и импровизацией на сцене. В рамках концерта группа исполнит известные хиты «Весело», «Просто проваливай», «Я делаю шаг», «Танцы», «Да, со мной не просто», «Мрачные звоночки», «Я ваще!» и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. до 3,8 тыс. руб. 16+

В Центре международной торговли 7 апреля пройдет сольный концерт Кирилла Туриченко. С 2013 года он является участником группы «Иванушки International». Во время выступления прозвучат цитаты из произведения «Ромео и Джульетта», новые песни исполнителя и кавер-версии хитов, которые он делал для шоу «Маска» и «Аватар». Стоимость билета — от 2 тыс. до 6 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 9 апреля состоится выступление Дианы Анкудиновой. Артистка является победительницей вокальных телевизионных проектов «Ты супер!», «Ты супер! Суперсезон» и «Шоумаскгоон». Стоимость билета — от 1,8 тыс. до 3,5 тыс. руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 10 апреля выступит группа «Горшенев». В 2024 году музыкальным альбомам группы «Столкновение» и «Фаворит солнца» исполнилось 20 лет. В программу выступления войдут песни из этих сочинений в новых аранжировках. Группа также исполнит свои главные хиты. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

В клубе Ozz 10 апреля состоится концерт инди-группы Odnono. Ее создал бывший журналист Алексей Мышкин в 2001 году. Группа сочетает в своих песнях электронную и этническую музыку, хип-хоп и поэзию. Стоимость билета — от 1,8 тыс. до 2,2 тыс. руб. 12+

Спектакли

В Новом художественном театре 5 апреля покажут спектакль «Сны моего отца» по произведению Романа Михайлова. Постановка исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами. Встреча отца и сына становится началом психоделической сказки для взрослых. Стоимость билета – от 500 до 700 руб. 16+

В Центре международной торговли 6 апреля состоится спектакль «Розыгрыш». По сюжету незадолго до крушения Советского Союза тренер Валерий Павлович впадает в кому. Через несколько лет он просыпается и попадает в совершенно незнакомый мир. Спектакль рассказывает о том, как советский человек пытается вписаться в новую реальность. В спектакле сыграют актеры Елена Сафонова, Сергей Селин и другие. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 3,8 тыс. руб. 16+

В Камерном театре 10 апреля покажут постановку «Под одной крышей». В одном доме живут женщины трех разных поколений: семнадцатилетняя Люба, ее мама Валентина и бабушка Нина Петровна. Действие происходит в день рождения самой младшей жительницы квартиры. Каждая из героинь хочет жить отдельно и обрести свободу, но ни у кого это не получилось, что порождает ненависть, обиды и вражду. Стоимость — от 500 до 1,5 тыс. руб. 16+

Выставки

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» открылась выставка «Безвременье» автора Игоря Берсенева, который является продолжателем династии уральских творцов. В экспозиции представлены «картины-сферы» с изображениями различных округлых объектов. Выставка работает до конца апреля. Вход свободный.

В Larisa Depershmidt gallery начала работать выставка «Жив» Александра Тота. Как отмечают организаторы, идеей проекта стало переосмысление народной мантры «Цой жив» и культурного мифа постсоветского пространства. Стоимость билета — 200 руб.

Кино

В челябинских кинотеатрах 10 апреля выходит в прокат фильм «Где наши деньги?». Трое парней из маленького города решают обокрасть местный банк. На утро после преступления они узнают из новостей, что из банка было украдено 25 млн руб. Товарищи пытаются выяснить, куда пропали «их деньги», если они вынесли всего 1 млн руб. В фильме сыграли Андрей Максимов, Алексей Серебряков, Антон Макуха, Кузьма Котрелев, Александр Тарасов. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 10 апреля можно посмотреть фильм «Все, что тебя касается». Главная героиня — 17-летняя Маша — пытается найти своего отца. Она знает, что ее родители познакомились на концерте группы «Звери», после чего папа ушел в армию и больше не присылал письма. Маша находит в социальных сетях подходящего по имени и возрасту мужчину, который написал у себя на страничке, что готовится пойти на юбилейный концерт группы «Звери». Маша тоже собирается прийти на выступление, чтобы лично встретиться с предполагаемым отцом. В главных ролях сыграли Мария Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Рома Зверь. 12+

В челябинских кинотеатрах 10 апреля также выходит в прокат фильм «Отряд светлячков». Действие происходит в 1942 году. Несколько отрядов войск Крымского фронта, вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Главную роль сыграл Алексей Батанин. 12+

Ольга Воробьева