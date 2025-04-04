Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил Пермь с рабочей поездкой

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в рамках рабочей поездки в Прикамье осмотрел энергообъекты Пермского филиала. Руководитель компании посетил Пермскую ТЭЦ-14, где будет реализован проект модернизации станции на базе первой в России газовой турбины ГТЭ-65.1 (турбина F-класса с температурой в камере сгорания 1 320 °С). Разработка инновационной установки является важным этапом развития российского газотурбинного машиностроения и позволит обеспечить технологический суверенитет энергетической отрасли.

Договор о поставке этого энергетического оборудования 28 марта подписали Гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс и генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

В ходе визита Павел Сниккарс провёл рабочее совещание с руководством филиала по актуальным вопросам. Главе компании доложили о предварительных итогах отопительного сезона 2024/25, и представили план развития на ближайшую перспективу. Прежде всего, мероприятия касаются повышения энергоэффективности работы тепловых сетей и теплоисточников, а также планов по развитию региональных производственных площадок. Был определён перечень первоочередных задач, направленных на повышение эффективности работы энергообъектов Перми и края, и сокращению количества нештатных ситуаций на сетях теплоснабжения, находящихся в управлении «Т Плюс».

Также Павлу Сниккарсу представили результаты проекта 2024 года по модернизации Пермской ТЭЦ-9, который был реализован в рамках федеральной программы договора о предоставлении мощности (ДПМ-2). По итогам выполненных работ установленная тепловая мощность станции составила 1223,5 Гкал/ч, а электрическая — 465 МВт. Новое оборудование Пермской ТЭЦ-9 позволило на 20% сократить потребление топлива и повысило эффективность основного теплогенерирующего источника для жителей Индустриального, Дзержинского и Ленинского районов Перми.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»