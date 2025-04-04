В Челябинске экс-инженера РЖД будут судить за злоупотребление полномочиями

Челябинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств ОАО «Российские железные дороги». Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими нарушение прав и законных интересов организации), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году инженер, являясь ответственным за технический надзор при проведении капитального ремонта на объектах Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств, умышленно сокрыл качество и объемы ремонта пассажирского комплекса, выполненного одним из подрядчиком. В результате РЖД был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя подрядной организации.