Представитель Мотив удостоен высокой государственной награды

Первый заместитель генерального директора телекоммуникационной группы Мотив Каменсков Михаил Александрович награжден медалью «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Награду вручил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, в рамках торжественной церемонии, состоявшейся 2 апреля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба сотового оператора Мотив Фото: пресс-служба сотового оператора Мотив

«Для меня большая честь поздравить вас и вручить государственные награды Российской Федерации, награды Президента России и Свердловской области. Никогда не сомневался в том, что на Урале живут очень трудолюбивые, энергичные и целеустремленные люди. И сегодня, глядя на вас, я еще раз убеждаюсь в справедливости этого суждения. Какие бы задачи ни ставила перед вами жизнь, вы обязательно сумеете решить их с неизменной сноровкой и смекалкой, сделать все на совесть и с душой», — сказал и.о. губернатора, открывая церемонию награждения.

Михаил Александрович недавно отметил свой 75-летний юбилей. За его плечами 56 лет работы в отрасли, большая часть из которых посвящена именно Уральскому региону. История Мотив началась для него в день основания компании. Сегодня, спустя 29 лет, его профессиональный опыт, стратегическое видение и внимание к людям по-прежнему ценят коллеги, партнеры и представители отрасли. Он остается наставником, авторитетом и человеком, с которого для многих началась мобильная связь в России.

«Эта награда – признание лидерства и неоспоримого вклада Мотив в развитие и процветание телекоммуникационной отрасли на Урале. Это результат работы большой команды, которая вот уже 29 лет обеспечивает стабильную связь и высокоскоростной доступ в сеть интернет не только в Свердловской области, но и в других регионах Урала и Западной Сибири», — прокомментировал вручение награды Каменсков М.А.

Сегодня Мотив – ведущий оператор мобильной связи на Урале, обслуживающий более 2,5 млн. абонентов. Сеть компании обеспечивает связью территорию, где проживает 97% населения Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО.

Качество и доступность сети поддерживают более 15 000 базовых станций и свыше 10 000 км волоконно-оптических линий связи с пропускной способностью до 400 Гбит/с.

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»