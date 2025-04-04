«"Краснодар" сейчас объективно хорош»

4 апреля пройдет первый матч 23-го тура Российской премьер-лиги. «Пари НН» встретится с «Оренбургом». На данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у него 49 очков. За ним следуют «Зенит» (44 очка) и «Спартак» (44 очка). Лидер РПЛ в субботу, 5 апреля, сыграет с «Акроном», а команда из Санкт-Петербурга — с «Локомотивом». Чего ожидать от матчей? И какие команды могут претендовать на чемпионство? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

— В РПЛ сейчас момент истины в том, что касается борьбы за чемпионство. Ждем четыре важнейших матча: «Локомотив»—«Зенит», «Краснодар»—«Акрон» в субботу и «Ростов»—«Спартак», ЦСКА—«Динамо» в воскресенье. Эксперты уверяют, что сейчас на золото претендуют три команды, которые занимают первые три места в таблице. Естественно, больше всего ставок на действующего — 50% клиентов «Лиги Ставок» выбирают «Зенит». Евгений, на ваш взгляд, кто будет чемпионом?

— Если бы я знал, кто будет чемпионом, все, что у меня есть, поставил бы на него. Но если смотреть объективно, конечно, «Краснодар» сейчас хорош, интересен, это довольно веселая команда. Я не люблю эти банальности, не люблю говорить про класс, про скамейку запасных, но у «Зенита» все это как раз есть. Мы все это видели в матче против «Рубина». В первом тайме ничего нормально не получалось, Александр Соболев один момент за другим упускал. Во втором тайме выходит Лусиано Гонду, выходят другие футболисты —и все, результат появлется буквально за несколько минут. В этом преимущество «Зенита». Плюс мы в этом сезоне еще не видели пика этой команды. Если мы у других команд видели шикарные серии, когда мы могли сказать, что они показывают свой лучший футбол, у «Зенита» этого еще не было. И что-то подсказывает, что это все впереди — в концовке чемпионата, в последних матчах.

— Достаточно высокий коэффициент на чемпионство «Зенита» — 2,55. И я понимаю, почему очень многие эксперты сейчас говорят, что питерская команда в этом туре «Локомотив» не просто обыграет, а уничтожит. Тем не менее смотрю на коэффициенты в «Лиге Ставок»: 2,13 на победу «Зенита» над «Локомотивом». Берем?

— Я не понимаю, когда говорят, что «Зенит» уничтожит «Локомотив» в этом туре. Конечно, фаворит «Зенит», но, на мой взгляд, мы увидим матч, в котором не все так однозначно будет. Я думаю, все решится в концовке второго тайма. Потому что не может такая команда, как «Локомотив», два провальных матча. Мне кажется, Михаил Галактионов сделает довольно серьезные выводы. Многих мы в составе вообще не увидим после выезда в Самару и матча со счетом 1:5 против «Крыльев Советов» — это просто какая-то аномалия. Мне кажется, на волне того поражения Владислав Радимов и делает «Зенит» безоговорочным фаворитом и предсказывает уничтожение «Локомотива». Но такое вряд ли будет. «Зенит» должен брать три очка в этом матче, учитывая весь характер чемпионской гонки. И если он победит, к сожалению, «Локомотив» окончательно из чемпионской гонки вылетит. Потому что на данный момент девять очков до «Краснодара» у «Локомотива», и еще как-то теоретически это можно отыграть за оставшиеся туры. Но после этого тура это будет сделать уже невозможно.

— А «Спартак» «Ростов» обыграет? На это можно поставить с коэффициентом 2,16, но не все верят в такое развитие событий.

— Каждый раз, когда предсказываем что-то хорошее и обнадеживающее для болельщиков «Спартака», происходит какая-то ерунда. Но мне кажется, что «Спартак» должен победить. Я общался с коллегами-комментаторами, и многие считают, что «Ростов» очки наберет. Причем голы в этом матче будут точно, как минимум обе забьют. Но, на мой взгляд, «Спартак» свое возьмет. Даже при нулевой ничьей в Грозном моменты были шикарные и у Ливая Гарсии, и, конечно же, мы говорим про других звезд «Спартака». Моменты были у «Спартака» — нужно всего лишь забивать. И если хотя бы в половине моментов, которые создадут красно-белые, они забьют, то, конечно, они одержат победу.

— Хочу перейти к матчу ЦСКА—«Динамо». К моему удивлению, в матчах «Зенит»—«Локомотив», где «Зенит» фаворит, и ЦСКА—«Динамо», где ЦСКА фаворит, приблизительно одинаковые цифры. Победа ЦСКА идет за 2,27, а «Динамо» — за 3,25. Армейцы до такой степени сейчас сильнее «Динамо»?

— А я люблю эти истории с котировками, потому что иногда люди забывают очень простую вещь: коэффициент часто падает, когда больше ставок на то или иное событие. То есть сейчас сами болельщики и люди, которые хотят сделать просмотр матча интереснее, выбирают фаворитом ЦСКА и все больше ставят на него. Собственно, коэффициент на его победу падает. Обычно это так работает. Вполне возможно, что в этом дело. Но мы не должны забывать, что ЦСКА действительно хорош. В последних трех матчах он побеждал. Да, может быть, не забивает много, но команда всего в трех очках, в одной победе от первой тройки.

— А «Краснодар» «Акрон» обыграет?

— Конечно. Я думаю, обе забьют, и «Краснодар» победит.