Энергетики ООО «Башкирэнерго» спасли кошку

Необычную спасательную операцию провели энергетики Кигинского РЭС ПО «СВЭС» ООО «Башкирэнерго». На одну из опор ВЛ 10 кВ «Нижние Киги – Абзаево» взобралась кошка, и, проделав путь наверх в 8 м, уселась на изоляторе. Жители ближайшего населенного пункта, обнаружив гордо сидящее животное на ЛЭП, обратились в Кигинский РЭС.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Учитывая, что воздушная линия кольцующая, энергетикам потребовалось больше времени, чтобы вывести ее в ремонт. Далее оперативно-выездная бригада и бригада по ремонту ВЛ с помощью автогидроподъемника благополучно достали кошку и передали в руки хозяйки.

«Выяснилось, кошка просидела на изоляторе ЛЭП двое суток. Как только нам сообщили о случившемся, мы незамедлительно приступили к спасению питомца», - рассказал начальник Кигинского РЭС ФилюсХадыев.

ООО «Башкирэнерго»