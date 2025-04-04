Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетики ООО «Башкирэнерго» спасли кошку

Необычную спасательную операцию провели энергетики Кигинского РЭС ПО «СВЭС» ООО «Башкирэнерго». На одну из опор ВЛ 10 кВ «Нижние Киги – Абзаево» взобралась кошка, и, проделав путь наверх в 8 м, уселась на изоляторе. Жители ближайшего населенного пункта, обнаружив гордо сидящее животное на ЛЭП, обратились в Кигинский РЭС.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Учитывая, что воздушная линия кольцующая, энергетикам потребовалось больше времени, чтобы вывести ее в ремонт. Далее оперативно-выездная бригада и бригада по ремонту ВЛ с помощью автогидроподъемника благополучно достали кошку и передали в руки хозяйки.

«Выяснилось, кошка просидела на изоляторе ЛЭП двое суток. Как только нам сообщили о случившемся, мы незамедлительно приступили к спасению питомца», - рассказал начальник Кигинского РЭС ФилюсХадыев.

ООО «Башкирэнерго»

Реклама

Новости компаний Все