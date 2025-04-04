Исполнительный директор ФК «Амкар» покидает должность

Исполнительный директор АНО ФК «Амкар Пермь» Евгений Мелешин ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Они утверждают, что этому якобы предшествовала аудиторская проверка, которая была проведена в клубе. Напомним, в феврале свой пост покинул президент «Амкара» Валерий Чупраков, которого сменил Дмитрий Мартынов. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», аудит деятельности клуба прошел по его инициативе. В итоге проверяющие посчитали, что господин Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мелешин.

Фото: ФК «Амкар» Евгений Мелешин.

Фото: ФК «Амкар»

Свою должность покинул также руководитель пресс-службы клуба Егор Умнов. Его данные исчезли с сайта «Амкара». Кроме того, прекращено совмещение двух должностей главным тренером ФК «Амкар» Андреем Блажко, который с декабря 2024 года занимал должность старшего тренера в академии клуба и главного тренера в команде «Амкар Пермь». Господин Блажко теперь сосредоточится на работе с командой. Собеседники «Ъ-Прикамье» также говорят, что в скором времени должность президента клуба будет упразднена, а руководить ФК будет гендиректор.

С Евгением Мелешиным оперативно связаться не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру. В пресс-службе клуба пояснили, что господин Мелешин находится в отпуске, а информацию о его уходе не подтвердили, но и не опровергли.