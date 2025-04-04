Астраханская прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на 1,2 млн

В Астраханской области предприятие погасило задолженность по зарплате перед работниками на сумму более 1,2 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура Приволжского района выяснила, что предприятие в сфере техконтроля и испытаний не выплатило 24 работникам зарплату за декабрь минувшего года. Организация задолжала им в общей сложности свыше 1,2 млн руб.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление директору предприятия и возбудило в отношении руководителя дело о нарушении трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). В итоге организация полностью погасила задолженность перед сотрудниками.

Павел Фролов