В Оренбуржье в суд направлено дело об организации вебкам-студий

В Оренбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 жителей различных регионов РФ. Они обвиняются в публичной демонстрации порнографических материалов, совершенной организованной группой с использованием интернета. Об этом заявили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2023 года жительница Оренбурга создала организованную группу для проведения онлайн-трансляций, содержащих кадры демонстрации обнаженных женских тел, в специально оборудованных студиях-квартирах.

«Для реализации преступной деятельности обвиняемая привлекла к съемкам знакомых девушек»,— пояснили в прокуратуре.

В апреле 2024 года фигуранты были задержаны сотрудниками полиции.

Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев