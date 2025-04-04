В Оренбуржье в суд направлено дело об организации вебкам-студий
В Оренбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 жителей различных регионов РФ. Они обвиняются в публичной демонстрации порнографических материалов, совершенной организованной группой с использованием интернета. Об этом заявили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ
По версии следствия, в январе 2023 года жительница Оренбурга создала организованную группу для проведения онлайн-трансляций, содержащих кадры демонстрации обнаженных женских тел, в специально оборудованных студиях-квартирах.
«Для реализации преступной деятельности обвиняемая привлекла к съемкам знакомых девушек»,— пояснили в прокуратуре.
В апреле 2024 года фигуранты были задержаны сотрудниками полиции.
Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.