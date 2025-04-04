В начале 2025 года спрос на недвижимость в Сочи упал на 28%

Покупательский спрос на недвижимость в Сочи снизился на 27,5% в январе—феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале этого года показатели оказались на 33% ниже, чем в феврале 2024 года, и на 35% ниже февраля 2023 года, сообщает эксперт по недвижимости курорта Кирилл Флутков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

С августа 2024 года по февраль 2025 года положительную динамику продемонстрировал только январь, когда интерес вырос почти на 32%.

«Сейчас ключевыми факторами выбора недвижимости в Сочи в сегменте квартир у покупателей остаются цена и местоположение. При этом удачность локации определяется близостью к морю. Спрос на новостройки и на вторичные объекты распределился примерно поровну — 50/50»,— рассказал Кирилл Флутков.

По наблюдениям эксперта, наиболее востребованными сейчас являются однокомнатные квартиры, а также объекты с ремонтом.

Мария Удовик