В Казани устанавливают новую стелу памяти героев Великой Отечественной войны

В Приволжском районе Казани на улице Ипподромная, 18 начали установку новой стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Имена этих героев носят улицы Вахитовского и Приволжского районов и ряда предприятий Казани, которые активно задействовались в военные годы.

Прежний мемориал на улице Ипподромная после 25 лет с момента установки решили демонтировать и заменить новой стелой, так как он нуждался в серьезном ремонте.

Дарья Сайфиева