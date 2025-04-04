Экологи Татарстана начали проводить авиаоблеты для контроля состояния территорий

С 3 апреля Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана проводит авиационные облеты с целью мониторинга экологической ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Во время первого рейда специалисты обследовали Пестречинский, Мамадышский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Заинский, Нижнекамский и Рыбно-Слободский районы, а также Набережные Челны.

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в регионе 1 апреля. В его рамках выявлено 65 нарушений, из которых 21 связано с несанкционированным размещением отходов.

Республиканская экологическая приемная за этот период получила 119 обращений граждан. Чаще всего они касались ненадлежащего обращения с отходами (62), загрязнения водоемов (15) и воздуха (25), а также других экологических проблем (17).

Кроме того, Министерство экологии при участии ГБУ «Безопасность дорожного движения» проводит мониторинг придорожных территорий, включая полосы отвода автомобильных дорог и объекты дорожного сервиса.

Транспортные предприятия республики уже очистили полосы отвода, собрав 996 тыс. куб. м твердых бытовых отходов. В уборке было задействовано 336 человек и 110 единиц спецтехники.

Муниципалитеты с начала двухмесячника вывезли свыше 7 тыс. куб. м мусора. Для уборки привлекли более 10 тыс. человек и задействовали 300 единиц техники.

Артём Дергунов