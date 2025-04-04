Режиссер Андрей Кончаловский возглавил новый худсовет Театра Моссовета

Режиссер Андрей Кончаловский назначен главой художественного совета в Театре Моссовета, сообщили РБК в пресс-службе. Сам господин Кончаловский пояснил, что худсовет не заменит работу художественного руководителя театра Евгения Марчелли, а лишь дополнит ее. Объединение, в состав которого вошли в том числе артисты труппы и худрук, будет давать экспертную оценку решениям театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра»,— рассказали в театре о новой должности Андрея Кончаловского.

«Он (худсовет.— “Ъ”) состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом»,— отметил Андрей Кончаловский. Состав худсовета будет обновляться каждый год. В нынешний вошли артисты театра: Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова.

Сейчас в Театре Моссовета господин Кончаловский является худруком постановки «Машенька», режиссером-постановщиком и художником-постановщиком спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», а также занимается постановками «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад».