В Орске проводят проверку по факту схода с рельсов локомотива
Транспортная прокуратура организовала проверку из-за схода локомотива «двумя колесными парами, без опрокидывания». Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в 15:00 (MSK+2) в парке А станции Орск Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, сход произошел во время выполнения маневровых работ. На движение поездов это не повлияло. В результате инцидента никто не пострадал. Окружающей среде ущерб не нанесен. Ведутся восстановительные работы.
В ходе проверки дадут оценку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.