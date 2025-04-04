В Орске проводят проверку по факту схода с рельсов локомотива

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за схода локомотива «двумя колесными парами, без опрокидывания». Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в 15:00 (MSK+2) в парке А станции Орск Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сход произошел во время выполнения маневровых работ. На движение поездов это не повлияло. В результате инцидента никто не пострадал. Окружающей среде ущерб не нанесен. Ведутся восстановительные работы.

В ходе проверки дадут оценку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Руфия Кутляева