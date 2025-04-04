Ульяновская область вошла в число лидеров по уровню конкуренции в сфере закупок

Федеральная антимонопольная служба определила регионы с самым высоким уровнем конкуренции в сфере закупок по итогам 2024 года. Об этом в ходе регионального семинара-совещания в Екатеринбурге сообщил замруководителя ФАС Григорий Радионов.

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По словам господина Радионова, ФАС при оценке уровня конкуренции в регионах использовала такие критерии как среднее количество заявок по закупкам, процент экономии по результатам закупочных процедур, количество допущенных к торгам участников и количество жалоб.

Всего в рейтинге учтены данные по 80 регионам РФ. По данным ФАС, первое место по конкурентности госзакупок в 2024 году держит Саратовская область, на втором — Тамбовская, третью строчку занимает Вологодская область. Ульяновская область заняла четвертое место. Самарская и Оренбургская области в десятку лидеров не вошли. В прошлом году (по итогам 2023 года) Ульяновская область вошла в число лидеров, заняв десятую позицию.

По словам первого зампреда облправительства Марины Алексеевой, в 2024 году 80% средств, выделяемых в области на закупки, были размещены через конкурентные процедуры, это около 34 млрд руб.

По данным ФАС, по показателю отношения заключенных контрактов с единственными поставщиками (в рамках 46-ФЗ) к общему числу контрактов, заключенных по итогам конкурентных закупок, Ульяновская область занимает первое место (в правительстве региона утверждают, что в 2023, 2024 годах «таких контрактов не было»). По объему несостоявшихся закупок Ульяновская область занимает пятое место, по количеству участников закупки, признанных соответствующими, — девятое место, по среднему количеству поданных заявок — 10 место.

Ранее «Ъ» сообщал, что по целому ряду закупок, состоявшихся в прошлые годы, у прокуратуры Ульяновской области имеются вопросы к организаторам закупок.

Сергей Титов, Ульяновск