У «Башкиравтодора» изъяли асфальтосмесительную установку за 164 млн рублей

Владивостокское ООО «Дельтализинг» добилось в арбитражном суде Свердловской области изъятия у АО «Башкиравтодор» асфальтосмесительной установки.

Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года стороны договорились о том, что «Башкиравтодор» возьмет у «Дельтализинга» в финансовую аренду асфальтосмесительную установку ТТМ Universal-2000 китайского производства мощностью 160 тонн асфальта в час. «Башкиравтодор», по мнению «Дельтализинга», не перечислял лизинговые платежи, что стало поводом для расторжения договора в октябре 2024 года, а затем и обращения в суд.

О каких суммах идет речь, в решении суда не говорится. По данным «Ъ-Уфа», стоимость договора могла составить 163,9 млн руб., а действовать он должен был до конца апреля 2028 года.

Ответчик просил суд отложить заседание для урегулирования спора мирным путем, однако истец заявил об отсутствии между сторонами соглашения об окончании спора миром. Учитывая дело о банкротстве «Башкиравтодора», исключающем возможность удовлетворить денежные требования без изъятия имущества, суд полностью согласился с доводами «Дельтализинга».

Ранее изъятия арендованной техники у «Башкиравтодора» добились «Восток-лизинг» и «Балтийский лизинг».

ООО «Дельтализинг» зарегистрировано в 2011 году, занимается финансовой арендой (лизингом и сублизингом). Компания входит в группу компаний «Инсайт лизинг», ранее принадлежала Siemens AG. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Дельтализинга» составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, основной заказчик компании — ГКУ Управление дорожного хозяйства (учреждено министерством транспорта и дорожного хозяйства республики). В 2024 году началось дело о банкротстве «Башкиравтодора», в организации введено наблюдение. Общая сумма задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, может достигать 3,5 млрд руб. Прошлый год компания закончила с убытками 719,3 млн руб. при выручке 9,6 млрд руб.

Идэль Гумеров