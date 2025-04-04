В Ярославской области нашли учебную противотанковую мину

В поселке Рязанцево Переславского района обнаружили противотанковую мину. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на областное управление Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Переславль.Live Фото: Telegram-канал Переславль.Live

Ранее в соцсетях появились фото подозрительного предмета рядом с мусорными баками. Местный житель сообщил о находке в Росгвардию, на место направили группу разминирования ОМОН.

«Взрывотехниками спецподразделения установлена противотанковая мина учебная, опасности не представляет»,— сообщили в Росгвардии.

Алла Чижова