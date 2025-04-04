Из бюджета Башкирии на букеты и траурные венки выделили до 20 млн рублей

Республиканское ГКУ «Хозяйственное управление» ищет поставщика композиций из

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искусственных и живых цветов. Начальная максимальная цена закупки — 20 млн руб. Контракт финансируется из республиканского бюджета.

Привозить цветочные композиции необходимо в праздничные и рабочие дни по заявкам заказчика в города и районы Башкирии, которые он укажет. На доставку товара по адресам в Уфе и Уфимском районе отводится один час, в случае, если населенный пункт удален от Уфы на расстояние более 250 км, время доставки увеличивается до трех — семи часов (при удаленности до 550 км).

В техническом задании указаны 12 видов композиций: пять траурных стоимостью от 2,7 тыс. до 25 тыс. руб., а также три поздравительных стоимостью от 3 тыс. до 10 тыс. руб.

Композиции исполнитель должен будет согласовать с заказчиком, изготовив образцы каждого вида.

Наталья Балыкова