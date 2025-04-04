Путин обсудил с министром культуры комплектование библиотек в новых регионах

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Она представила президенту данные о работе по модернизации музеев и библиотек в Луганской и Донецкой народных республиках. По словам министра, сеть библиотек в новых регионах уже расширилась до 1,1 тыс.

Госпожа Любимова отметила, что в новых регионах комплектование библиотек идет «особенно активно» — в 2024 году было поставлено почти 800 тыс. книг. «Это библиотеки, которые никаких книг не видели с советских времен, с 80-х годов. А те книги, которые они видели в новейшей истории, Владимир Владимирович, лучше бы мы все не видели, если честно, которые им поставлялись»,— сказала она.

Министр добавила, что в 2025 году будут поставлены еще 200 тыс. книг, а к 2030 году туда планируется отправить еще миллион книг. «На данный момент проблема острая с комплектованием книгами библиотек — мы надеемся решить благодаря национальному проекту ''Семья'', который сейчас начинает очень активно работать»,— сказала она.

Ольга Любимова поблагодарила президента за поддержку открытия детских центров в краеведческих музеях в новых регионах. До конца 2025 года такие центры откроют в 77 музеях. По словам министра, эта работа направлена на то, чтобы дети приходили в краеведческие музеи постоянно, а не «два раза в жизни — в 1-м классе и в 11-м».

Полина Мотызлевская