Joe Lynn Turner, «Горшенев» и фильм «Дольче!»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят Joe Lynn Turner, Кай Метов, Виктор Королев, а также группа «Горшенев», музыканты которой исполнят песни из альбомов «Столкновение», «Фаворит Солцнца» и хиты «Кукрыниксов». В музеях можно посетить экскурсию по выставке «Судьба человека» в Музее наивного искусства, узнать о том, как менялось положение женщины в России на протяжении XX века, а еще послушать лекцию о киномире Джима Джармуша. В театрах — сходить на спектакли «Розыгрыш» с Сергеем Селиным, «Carmen» в исполнении коллектива Barcelona Flamenco Ballet. А в кино — посмотреть фильм «Дольче!». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Вокалист группы Rainbow Joe Lynn Turner

Концерты

В концерт-холле «Свобода» 5 апреля состоится концерт Joe Lynn Turner с программой «Solo, Rainbow & Deep Purple». Певец исполнит свои популярные композиции: «Stalker», «Dreaming (Tell Me)», «The End», «Blood Red Sky», «Riders On The Storm», «Can’t let you go» и многие другие. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 5 апреля состоится концерт инструментальной и вокальной музыки. В программе — произведения Моцарта, Делиба, Вагнера, Рахманинова, Бизе, Шуберта, Массне, Шумана, Чайковского, Кабалевского. Музыку исполнят преподаватели и студенты Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) и Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Стоимость полного билета — 400 руб.

В атриуме Ельцин-центра 5 апреля пройдет концерт «Композиторы и война», на котором пианист Арсений Мерзлов исполнит культовые фортепианные сочинения, отражающие образы войны. В программу включены произведения Фридерика Шопена (Соната ор. 35 con Marche Funebre), Мориса Равеля (Гробница Куперена) и Дмитрия Кабалевского (Соната № 2 ор. 45). Вход на концерт свободный, по регистрации.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец Кай Метов

В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 5 апреля выступит Кай Метов. Певец, музыкант и композитор исполнит известные хиты, включая «Position №2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди», и другие. Стоимость билета — от 2,1 тыс. руб.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певец Виктор Королев

На следующий день, 6 апреля, на сцену ККТ «Космос» выйдет певец Виктор Королев с концертом, посвященным 30-летию его творческой деятельности. В программе — хиты разных лет, среди них — «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не стану ждать на берегу». Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В Ельцин-центре 6 апреля состоится фортепианный концерт солиста Новосибирской государственной филармонии Германа Уколова. В программе прозвучат произведения Моцарта (соната №9 ре мажор), Бетховена (32 вариации до минор), Шопена (баллада №1 соль минор), Рахманинова (вариации на тему Корелли, соната №2). Стоимость билета — 700 руб.

В Музее истории Екатеринбурга 6 апреля пройдет концерт инструментальной музыки ITER. Солисты ведущих коллективов Екатеринбурга исполнят произведения Шумана, Чайковского, Бартока, Пьяццоллы, Шостаковича и других композиторов. В концерте примут участие: Александра Зиганшина (скрипка), Вадим Мосалев (виолончель), Анастасия Виницкая (фортепиано), Михаил Калупин (скрипка), Андрей Горяев (тромбон) и другие музыканты. Стоимость билета — 800 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыкант оркестра

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 7 апреля состоится концерт «На стыке классики и романтизма» (в рамках проекта «Музыка в музее»). Зрители смогут насладиться сочетанием классических и романтических произведений. Проект является совместной инициативой Венского фестиваля и ЕМИИ. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

В EverJazz 9 апреля состоится концерт Эльвины Бархитдиновой (вокал) и Евгения Дробахина (гитара) с программой «Melodia sentimental». В программе прозвучат танго, серенады и песни о любви Лео Брауэра, Мануэля Понсе, Эйтора Вилла-Лобоса, Луиса Тати и Астора Пьяццоллы. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы "Горшенев" Алексей Горшенев

В Tele-club 11 апреля состоится концерт группы «Горшенев». В программе — песни из альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца» в новых аранжировках, а также главные хиты группы «Кукрыниксы». Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 11 апреля оркестр представит программу «Малер. Титан», в которую войдут два произведения: симфония №5 Шуберта и симфония №1 «Титан» Малера. «Титан» — отражение смятения, внутренней борьбы и надежд молодого композитора. Симфонией №5 Шуберт завершает юношеский период своего творчества, это встреча композитора-ученика и более зрелого композитора-романтика. Стоимость билета — 750 руб.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фотовыставка «Город на стекле. Свердловск и "свердловцы"» в Музее истории Екатеринбурга

Выставки

В Музее истории Екатеринбурга продолжает работу выставка «Город на стекле. Свердловск и "свердловцы"». Экспозиция, являясь частью проекта «Инвентаризация», представляет реконструированный облик Свердловска 1920-1930-х годов: от оживленных улиц и тихих домов до скверов и кинотеатров. Главным героем выставки выступает «свердловец» — житель города той эпохи. На выставке представлены фотографии из коллекции Бюро технической инвентаризации (БТИ), запечатлевшие архитектурное разнообразие Свердловска, утраченные усадьбы на центральных улицах и новые постройки в стиле конструктивизма. На снимках также можно увидеть жителей Свердловска. Выставка будет открыта до 11 мая, стоимость полного билета на нее — 200 руб.

В Музее наивного искусства 5 апреля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Судьба человека. Живопись и воспоминания художников-ветеранов Великой Отечественной войны». На ней расскажут о том, как «наивное» искусство отражает глобальные события через призму индивидуального опыта, как «наивные» авторы передают свои чувства в живописных и литературных произведениях, и о четырех героях выставки, сохранивших человечность, пройдя через тяжелые испытания войны. Стоимость полного билета — 200 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

В Музее Бориса Ельцина 5 апреля пройдет экскурсия «НЕженский ХХ век». В ходе экскурсии посетители узнают о том, как менялось положение женщины в обществе и как возрастало ее влияние на общественно-политическую жизнь страны на протяжении ХХ века. Женские образы, представленные в экспозиции музея на фотографиях, плакатах, в медиапрограммах, раскроют роль женщин в российской истории через призму революций, войн, реформ и демократических изменений. Экскурсия расскажет о том, как формировался образ идеальной женщины в официальных материалах, как менялись общественные ожидания и какой была реальная женщина того времени. Знаковые женские образы ХХ века будут рассмотрены через конкретные женские судьбы. Стоимость билета — 450 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Креативный кластер «Л52»

В Креативном кластере «Л52» 6 апреля состоится кураторская экскурсия по выставке «Работать и жить. Свердловск». Посетители познакомятся с интерьерами двусветного зала и уникальными росписями, узнают историю становления Екатеринбурга как столицы Урала, увидят фотографии Свердловска 1930-х годов и макеты архитектурных проектов, выполненные по историческим чертежам. Особенностью выставки являются индустриальные ароматы, созданные специально для экспозиции. Выставка подготовлена Музеем истории Екатеринбурга совместно с Центром «Зотов» (Москва) и проектом «Территория авангарда» (Екатеринбург). Стоимость входного билета — от 100 руб.

В Музее андеграунда 8 апреля состоится лекция философа Михаила Витушко и музыкального обозревателя и журналиста Дмитрия Ханчина «Музыкальный киномир Джима Джармуша». Кинематограф режиссера можно охарактеризовать как сочетание ноу-вейв эстетики и мультижанровости. В его фильмах музыка активно участвует в происходящем, оказывает прямое влияние на персонажей и зачастую подчиняет себе все действие. На лекции рассмотрят, как работают саундтреки в джармушевских картинах, а также послушают собственные музыкальные опыты Джармуша. Стоимость полного билета — 400 руб.

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Актер Сергей Селин

Спектакли

В Дворце молодежи 5 апреля состоится показ спектакля «Розыгрыш». В центре сюжета — тренер Валерий Павлович, который в конце 1980-х впадает в кому, а очнувшись, попадает в Россию 1990-х годов. Семья всячески старается оградить его от больших потрясений. В ролях: Елена Сафонова, Сергей Селин, Кирилл Дыцевич, Валентина Мазунина, Алена Коломина, Никита Заболотный. Драматург и режиссер — Вячеслав Гугиев. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 5 апреля покажут спектакль «Игроки», поставленный по одноименной комедии Гоголя. История рассказывает о карточном шулере Ихареве, который, приехав в маленький городок, знакомится с тремя другими игроками. С этого начинается история большого обмана. Стоимость билета — 500 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 6 апреля вокальный проект «Non Solo» представит программу «На волне Non Solo» — вокальный стендап в одном отделении. Певцы примеряют на себя роли звезд радиоэфира, остроумных диджеев и мастеров стендапа. В программе прозвучат песни из советских кинохитов и актуальные треки из сериалов и фильмов последних лет. Постановка Дарьи Потатурко. Стоимость билета — 1,4 тыс. руб.

В Дворце молодежи 8 апреля коллектив Barcelona Flamenco Ballet представит спектакль «Carmen» по мотивам новеллы Проспера Мериме на музыку Жоржа Бизе. В постановке рассказывается история любви цыганки Кармен и тореадора Эскамильо, переосмысленная с позиции современной женщины. Спектакль сочетает элементы фламенко, оперы, танца и театра. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Опера на сцене "Урал Опера Балет"

Екатеринбургский государственный театр оперы и балета 10 апреля с гастролями посетит Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки и представит оперу Верди «Бал-маскарад». Сюжет оперы строится вокруг любовных страстей и дворцовых интриг, шумного праздника и неминуемой трагедии. Концепцию визуального оформления спектакля разработал народный художник России Вячеслав Окунев. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Уральском государственном театре эстрады 11 апреля представят проект «ROCK-трибьют». Со сцены прозвучат хиты великих AC/DC, Linkin Park, KoRn, Aerosmith, Nirvana и многих других групп. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Кино

В Ельцин-центре 5 и 6 апреля в рамках проекта Theatre HD показывают фильм «Дольче!» на языке оригинала (английский, итальянский, французский) с русскими субтитрами. По сюжету, жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется за ней в загробный мир в сопровождении загадочного таксиста. В роскошном воображаемом отеле, полном тайн, Орфей мечется между верой и отчаянием, пытаясь вернуть возлюбленную. В фильме звучат известные оперы таких композиторов, как Пуччини, Верди, Глюк, Беллини, Бизе, Россини, Равель, а также песня The Power of love. Стоимость билета — 500 руб.

Подготовила Анастасия Таначева