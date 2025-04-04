Снег и дождь ожидаются в Удмуртии в выходные дни

В выходные дни в Удмуртии ожидаются снег и дождь, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Вечером, 4 апреля, в северо-западных и северных районах пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В пятницу ночью осадки охватят всю территорию: в северной половине — мокрый снег и дождь, в южной — преимущественно дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Температура воздуха в предстоящую ночь составит -1..+4°С, а днем поднимется до +5..+10°С. В воскресное утро в южных районах возможны небольшие дожди и снег. Днем осадки будут повсеместными: в северных районах – мокрый снег, в центральных – дождь и снег, в южных – дождь. На дорогах северной половины республики возможен снежный накат.

Температура в ночь на понедельник ожидается в пределах -3..+2°С, а днем в северных районах 0..+2°С, в центральных +2..+7°С, в южных +7..+12°С. На следующей неделе также возможны осадки в виде дождя и снега.