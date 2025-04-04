«Россети Тюмень» направили 2 млн рублей на капремонт подстанции «Самза» в Югре

Компания «Россети Тюмень» в рамках производственной программы выполнила плановый ремонт высоковольтной подстанции «Самза». От нее питается электроэнергией крупный одноименной лесопромышленный комбинат, а также 1,5 тысячи жителей поселка Коммунистический. Стоимость работ составила порядка 2 млн рублей.



В ходе капремонта на подстанции были отремонтированы 2 силовых трансформатора общей мощностью 26 МВА и шинные мосты 10 кВ и 35 кВ. Также энергетики провели оценку состояния 33 коммутационных аппаратов, 2 трансформаторов собственных нужд и 23 трансформаторов тока. Плановые работы осуществлялись без ограничения подачи электричества потребителям и завершились успешными высоковольтными испытаниями.

АО «Россети Тюмень»