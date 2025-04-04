Прокуратура добилась восстановления уличного освещения в пензенском Рамзае

Вмешательство прокуратуры позволило восстановить права жителей с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области на уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что уличного освещения нет на всем протяжении автодорог, которые проходят по улицам Советская, Дачная и Мокшанцева. Это создавало угрозу жизни и здоровью граждан.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура направила представление главе администрации Рамзайского сельсовета с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге орган местного самоуправления организовал работы по введению в эксплуатацию 155 светильников на улицах села, которые к настоящему времени выполнены.

Павел Фролов