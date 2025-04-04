Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о собрании предметов быта и предметов искусства, куратором которого выступил Аксель Вервордт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Недавно Christie’s устроил аукцион, на котором продавались предметы интерьера и произведения искусства из коллекции Жориса Онзеа и Сьюзан Говартс. Последнюю вы, может, не знаете по имени, но, скорее всего, знаете ее детище — сеть магазинов мебели и товаров для дома. Думаю, знаете вы и легендарного куратора Акселя Вервордта, который отвечал за создание их коллекции. В нее, кроме произведений искусства, вошло немало интерьерных объектов и предметов быта. Аксель по случаю аукциона очень интересно рассказал о том, как к ним относились. И это показательная история, пример для многих.

«У них был очень аутентичный подход к коллекционированию,— говорит Вервордт. — Они покупали только те вещи, которые им нравились. И это придавало настоящую атмосферу их дому. Он никогда не казался музеем. Всегда было тепло и уютно». Их подход дизайнер сравнивает с атмосферой старых английских поместий: «Я посещал большие загородные дома, — делится он, — и был поражен тем, как непринужденно и естественно люди жили с красивыми вещами. Они могли оставить грязные резиновые сапоги на полу под невероятной картиной Гейнсборо». Так и Говартс, и Онзеа не просто хотели смотреть на свою коллекцию, а хотели наслаждаться ею и использовать ее там, где этом возможно. Даже серебром XVIII века они пользовались в обычной жизни.

А теперь давайте вспомним «дамочек», которые, изображая стиль old money, покупают пластиковые насадки на ножки сумки Birkin, чтобы те не поцарапались. Мораль, думаю, ясна.

Анна Минакова