Правнук Сталина не планирует посещать парад Победы в Москве

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили в разговоре с «РИА Новости» заявил, что не пойдет на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду»,— сказал господин Джугашвили. Он добавил, что также не планирует принимать участие в акции «Бессмертный полк».

Якову Джугашвили 52 года. Он родился в Тбилиси, получил образование в Тбилисской государственной академии изящных искусств. С 1997 по 2000 год картины господина Джугашвили выставлялись в различных лондонских галереях, в том числе в Boundary Gallery, Lamont Gallery, Royal College of Art и London Art Fair. Его дед по отцовской линии — старший сын Иосифа Сталина — Яков.

Полина Мотызлевская