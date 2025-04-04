В Германии расследуют дело неонацистской группировки «Саксонские сепаратисты»

Германские СМИ сообщают, что правоохранительные органы расследуют деятельность неонацистской группировки «Саксонские сепаратисты». Кроме того, власти считают, что эта группировка связана с австрийскими ультраправыми. В частности, сообщается, что представители немецкой группировки в августе 2023 года встречались в Вене с известным австрийским неонацистом Готфридом Кюсселем.

О расследовании в отношении «Саксонских сепаратистов» стало известно в ноябре прошлого года, когда германская полиция задержала восемь участников группировки. Тогда же прошли обыски на 20 объектах в разных частях Германии. Трое задержанных оказались членами германской ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая после этого исключила их из своих рядов.

По данным Генеральной прокуратуры ФРГ, члены группировки готовили теракты и планировали силовым путем захватить власть в Саксонии и других восточногерманских землях. Сообщается, что их тренировочные лагеря находились в Польше и Чехии. Предполагаемый глава «Саксонских сепаратистов», которого следствие называет Йоргом С., неоднократно призывал к «холокосту», с помощью которого Восточная Германия, по его мнению, должна быть «очищена» от мигрантов.

Яна Рождественская