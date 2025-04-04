В Барнауле поднимают цены на проезд в общественном транспорте

С 1 мая 2025 года будут изменены цены на проезд в общественном транспорте Барнаула. Решение об этом было согласовано на заседании координационного совета по ценообразованию столицы Алтайского края.

«С учетом сложившейся величины эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам — 40 руб. для всех видов транспорта»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Барнаула.

В настоящее время при оплате наличными или банковской картой стоимость проезда составляет 35 руб. Предыдущий раз тарифы были изменены с 1 мая 2024 года.

Валерий Лавский