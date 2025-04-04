В Ижевске запустят реалити-шоу для продвижения бега среди молодежи

В Ижевске запустят проект реалити-шоу «Дело в беге», направленный на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, рассказали «Ъ-Удмуртия» организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Виноградов Фото: Константин Виноградов

Проект рассчитан на горожан в возрасте 18-35 лет, заинтересованных заняться бегом. По программе, участников реалити-шоу отберут до 10 апреля. В мае-августе со спортсменами-любителями будут проводить тренировки с участием профессиональных наставников и организуют мастер-классы с экспертами. Проект завершится финальным забегом с вручением медалей.

Реалити-шоу реализуется при поддержке «Росмолодежь.Гранты» и в сотрудничестве с местными спортивными организациями и медиа.