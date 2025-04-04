В 2025 году дорожный фонд Карачаево-Черкесии вырос на 17%

В 2025 году консолидированный дорожный фонд Карачаево-Черкесии вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом и достиг 3,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Рената Семенова.

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«Все контракты на проведение работ уже заключены, и дорожники приступили к активной фазе работ»,— отметил Семенов.

В этом году приоритет отдан ремонту региональных дорог. Особое внимание уделят трассе, соединяющей Урупский и Зеленчукский районы, ведущей к курортам Архыз и Домбай. Продолжится ремонт дороги через Хабезский район — дублера федеральной трассы на популярные горнолыжные курорты.

В Черкесске запланировано проектирование и обновление 10-километрового участка дороги между федеральными трассами из Пятигорска и Ставрополя. Также восстановят дорогу на Ударный в Прикубанском районе и трассу на Маруха в Зеленчукском районе, на состояние которых поступало множество жалоб от местных жителей.

Николай Аксенов