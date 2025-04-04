В Пензенской области выявили потенциально опасную мясную продукцию

В Пензенской области в ходе проверки 3 апреля специалисты управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области установили, что декларации на мясную продукцию ООО «Каменский пищекомбинат» не соответствуют установленным законодательством образцам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты указали на принятие без исследований на нитрозоамины, антибиотики и нитраты шести деклараций на полуфабрикаты из говядины и свинины. Речь идет о прямом нарушении технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По итогам проверочных мероприятий управление объявило предостережение указанной организации с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения. Шесть деклараций о соответствии признаны недействительными.

Павел Фролов