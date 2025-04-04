Суд наказал главу администрации Новоспасского района Ульяновской области за бездействие

За умышленное неисполнение законных требований Сызранского транспортного прокурора глава администрации Новоспасского района Ульяновской области Сергей Матвеев привлечен районным судом к административной ответственности ст. 17.7 КоАП РФ (от штрафа до 3 тыс. руб. до года дисквалификации). Об этом в пятницу сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, в Сызранской транспортной прокуратурой в 2024 году были «выявлены нарушения законодательства по обеспечению условий безопасного доступа жителей деревни Жихаревка к социальным объектам вблизи железной дороги» в Новоспасском районе.

Ранее, недалеко от станции, там существовал стихийный железнодорожный грунтовый переезд, не соответствующий требованиям законодательства. Транспортная прокуратура требовала установить официальный переезд, соответствующий требованиям и паспортизировать его, а также обеспечить для пешеходов обходные пути. Глава администрации соглашался, но ничего не делал, в связи с чем надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд, который, признав бездействие главы администрации района, обязал его в срок до июня обеспечить установку официального и соответствующего требованиям переезда, а также пешеходных подходов и перехода для пешеходов. За неисполнение требований прокурора Сергей Матвеев оштрафован на 3 тыс. руб.

Андрей Васильев